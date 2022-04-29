新的一個月，一切將有個新的開始，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、龍、蛇、猴、雞的人5月事業運最旺，在職場上一飛沖天，賺錢順利，身邊驚喜多，有望達成所願。

▍1.生肖鼠

屬鼠人5月將步入「食神生財」之大吉運，能得到貴人的幫助，人緣超好，同時受到上天庇佑，處處逢貴，無論做什麼事情都比較容易，不會有艱難險阻，讓人羨慕。諸事順心能發大財，賺錢能力強，存款穩定上升。

▍2.生肖龍

5月屬龍人將步入「正官坐梟」之吉運，財富旺盛，可成為朋友眼中的有錢人。身邊機遇多多，利於才能的發揮，事業蒸蒸日上，容易博得名聲和地位。生活中也是驚喜多，身心愉悅，開心不已。

▍3.生肖蛇

屬蛇人5月將步入「印綬護身」之吉運，能得到長輩的助力，有人搭橋鋪路更是自信滿滿，越做越有衝勁。工作中快速解決問題，利於上班族晉升，事業上風風火火，一鳴驚人，容易步入成功。

▍4.生肖猴

屬猴人5月將步入「六合貴人」之吉運，特別的吉利。職場上打拚的上班族容易遇到欣賞自己的貴人，個人才華充分展現，得到升職機會。創業者經營順利，有機會擴大規模。財運跟著事業水漲船高，賺錢容易，不缺錢花。

▍5.生肖雞

屬雞人5月將步入「三合貴人」、「財旺生官」之吉運，貴人臨門，可喜可賀，好運氣攔也攔不住，發現致富的良機，貴人伸出援手，在發財道路上順風順水。聰明智慧的屬雞人有才華，工作順心，生活滿意。

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