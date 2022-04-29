蘋果（Apple）今天凌晨公布季度財報，儘管供應鏈受限，iPhone、Mac、穿戴等營收均創同期新高，整體營收也創高，不過蘋果預期中國疫情封控和晶片缺料影響供應鏈，預估到6月底衝擊單季營收約40至80億美元。

蘋果表示，iPad平板和高階MacBook Pro筆電仍受供應鏈限制影響，多數產品線也將受到衝擊，這也會影響蘋果截至6月底單季的營收表現。

蘋果今天凌晨公布2022會計年度第2季（截至今年3月底）的季度財報，展望供應鏈趨勢，國外科技網站MacRumors引述蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）與法人談話表示，中國COVID-19疫情干擾以及晶片缺料，影響產品生產及滿足客戶需求，會計年度第2季包括iPhone手機、iPad平板電腦、Mac電腦等產品均受到供應鏈限制影響。

梅斯特里指出，供應鏈受限狀況將持續影響會計年度第3季（截至6月底）的產品銷售，將影響蘋果當季營收約40億美元至80億美元，衝擊程度大於上一季。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，供應鏈受限主要集中在中國上海地區，儘管幾乎所有工廠重啟，但需要一段時間才能回復到正常生產水位。

蘋果指出，包括iPhone以及服務等產品項目，市場需求持續穩健，iPad和Mac機種需求也持穩。

此外，蘋果在俄羅斯市場的銷售也於上一季終止，將影響截至6月底單季的營收年增幅度。

蘋果公布截至3月底的財報，營收創歷史同期新高，來到972.78億美元，較上一年同期895.84億美元成長8.6%，單季獲利250.1億美元，較去年同期236.3億美元成長5.8%，單季每股基本純益1.54美元，優於去年同期1.41美元。

儘管有供應鏈受限因素，蘋果除了iPad之外，截至3月底的單季其他所有產品項目包括iPhone、Mac以及穿戴裝置、居家和週邊營收，均創同期新高，服務項目更創歷年單季新高。

其中iPhone單季營收505.7億美元，較去年同期479.38億美元增加5.5%，占單季營收比重52%，主要是iPhone 13系列營收帶動；單季服務項目營收198.21億美元，較去年同期169.01億美元成長17.3%，占比20.4%；單季Mac營收104.35億美元，占比10.7%；穿戴、居家和週邊項目營收88.06億美元，占比9%；單季iPad營收76.46億美元，年減2%，占比7.8%。（編輯：張均懋）1110429