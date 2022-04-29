中重症打疫苗統計。（圖／指揮中心提供）

本土中重症個案也不斷增加，眼尖網友發現許多案例都曾打過2劑或3劑的疫苗，讓他們擔憂打疫苗根本沒用！對此，前台大感染科醫師林氏璧則說，這樣的說法簡直是謬誤，乍看之下有打疫苗的中重症似乎比沒打的人還多，但必須將分母考量進去，他接著也親算本土中重症及施打疫苗的狀態吐槽說，打過疫苗中重症發生率明顯降低。

林氏璧今在臉書發文表示，不少民眾看著每天公布的中重症患者說「上面一堆人都有打過兩劑或三劑疫苗，比起沒有打疫苗的人還多，可見疫苗可防重症都是假的，打疫苗根本沒有用。」而他認為這樣的說法是見樹不見林、以管窺天、瞎子摸象的謬誤，台灣才幾十例就想要下結論帶風象。

林氏璧指出，截至昨（28日）止，台灣共有158例中重症（兩歲男童除外），其中12歲以上完全無接種疫苗者有41人，僅打過一劑疫苗的有19人、接種過兩劑有39人、接種三劑有59人。打過2劑或3劑疫苗的中重症患者，人數看起來雖然很多，比沒有接種過疫苗的人還要多，但還得要考慮分母。

林氏璧透露，施打疫苗人口我們抓12歲以上，因為12歲以下先前沒開放接種疫苗，且兒童中重症的狀況很少，因此這會低估沒有打疫苗中重症的發生率。

林氏璧說，考量到疫情與接種斜率的明顯轉折，因此將分母固定在4月8日這天來統計。 12歲以上完全無接種疫苗者有150萬人，僅接種一劑有115萬人，接種兩劑有629萬人，接種三劑有1203萬人。藉由此數據算出本土中重症在不同疫苗施打族群的發生率（每百萬人）可發現，從沒打過疫苗者27.2人、打過1劑疫苗16.5人、打過2劑疫苗6.2人、打過3劑疫苗4.9人。

林氏璧分享本土中重症個案統計表及發生率的變化。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者）

林氏璧坦言，施打疫苗中重症的發生率明顯降低，從沒有人說過打過疫苗，就可以100％預防重症和死亡，但它的確可以降低一定的比例，因為疫苗的保護力就是這樣算出來的。國外累積的數據早已大量證明疫苗可以有效的防重症還有後續的死亡，所以你們這些鍵盤專家到底在分析什麼，疫苗在國外都有用，到台灣人身上就不能防重症和死亡了，這你真的相信嗎？

林氏璧也說，疫苗的有效性要考量的因素很多，像是打過疫苗與沒打疫苗者，彼此之間的條件會不會有所不同，例如「得病的風險（年紀、慢性病與職業）」、「主動採檢的機率」、「採取的防疫作為」與「打疫苗的時間」等都可能會影響。總之，這樣用發生率來看的方式大概可以參考，但疫苗的有效性計算有更嚴謹的方式。這要案例數更多的時候也才能精確的計算。