仁新(6696)子公司Belite獲准在美上市，預計將在美東時間4月29日正式於那斯達克交易所(Nasdaq)掛牌上市，今日多頭喜氣洋洋，股價開高後，漲幅在4%左右。

仁新指出，不同於台股企業常見以兩地掛牌(Dual Listing)或特殊目的收購(SPAC)方式在美國上市，Belite此次依循傳統IPO程序，歷經繁複且嚴格的審查流程，逐一通過美國SEC的審查標準，並僅耗費約六個月便順利掛牌上市。Belite順利於美國Nasdaq掛牌上市，除可進一步提升其國際知名度、財務狀況、融資能力及授權議價能力、吸引優秀國際人才、增強全球競爭力外，募集資金將用於推進LBS-008針對乾性AMD之臨床試驗，搶攻乾性AMD龐大的未被滿足之醫療需求市場。

仁新表示，美國為全球最大藥物市場，據Nasdaq官網，98%的美國生技公司都選擇在Nasdaq掛牌交易，2020年至2021年4月期間，於Nasdaq掛牌的生技公司募資金額達215億美元，Nasdaq生技公司總市值更高達1.1兆美元(32.3兆台幣)，平均市值為57億美元，同期間全球第一大證券交易所，紐約交易所的生技公司總市值僅為Nasdaq的37%。

Belite開發中的LBS-008取得美國哥倫比亞大學之全球專屬授權，為治療乾性AMD與斯特格病變口服新藥。美國國家衛生院（NIH）於官網指出，老年黃斑部病變造成數以百萬的美國人失明，其中乾性AMD占比達九成。此外，全球更有高達1.9億人罹患乾性AMD，並造成全球每年2,550億美金的醫療支出，迄今無藥可治，存在龐大的未被滿足醫療需求與市場機會。