歐股收在連二漲，進一步遠離了近6周低點。能源巨頭道爾達(Total)和富豪汽車(Volvo)等公司發布好於預期的財報，緩解了人們對全球經濟放緩的擔憂。
周四泛歐Stoxx 600指數升2.76點或0.62%，為447.07點，但是略低於盤中高點；美國第一季經濟成長資料疲軟，以及德國通膨高於預期，皆促使市場加大押注歐洲央行的加快緊縮政策。
Equiti資本經濟學家Stuart Cole說，GDP資料走軟引發了擔憂，即美國經濟對全球經濟逆風的免疫力，並不如市場此前認為的那麼強。
全球股市在四月動盪不定，STOXX 600指數一度跌至一個多月來的低點，主要是人們擔憂著利率上升、美國科技公司的估值、烏克蘭戰爭，以及中國的新冠封鎖措施。
法國的道爾達升3.7%；油氣價格飆漲，推升了公司核心獲利，道爾達並宣布新的股票回購計畫。
汽車股升2.2%。由於市場對其產品的需求依然強勁，富豪汽車的獲利超出分析師預期，股價應聲上漲8%。
渣打銀行在發佈令人振奮的季度獲利報告後，大漲14.2%。
London & Capital股市投資主管Roger Jones說，至今為止的財報季表現，對企業相當有利；但是如果經濟放緩，強勁的獲利會持續多久時間，則是非常大的問號。
根據Refinitiv IBES的數據，在迄今已發佈財報的歐洲企業當中，有23%的企業，其業績表現超出預期。而在過去一般的財報季當中，有52%的企業，其業績表現會超出預期。
醫療類股遭受重創。賽諾菲(Sanofi)儘管季度獲利超出預期，仍下跌0.9%。
瑞典雲端通訊公司Sinch在第一季最新財報中顯示，其運營趨勢疲軟，股價暴跌21.9%。
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