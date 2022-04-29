52歲何如芸是演藝圈中的美魔女，身材和外貌都保養得宜，最近她在臉書曬出一組替廠商業配的照片，可見她紅色低胸禮服上身，大秀性感東西半球和事業線，呼之欲出的雪白上圍讓粉絲流鼻血，昨(28日)她再曬出漏網沒貼的照片，可見仰角鏡頭下，何如芸的魔鬼身材更加明顯，她也疑惑說：「我其實，最喜歡這張照片，不知道為何廠商不青睞？」

何如芸16年前與花蓮美崙大飯店董事長王敏錡結婚，生下兩個兒子，3年前爆出婚變，目前仍在打官司。最近她受《聯合報》專訪分享嫁入豪門時外界以為她可以過起風光生活，但其中的辛酸只有她知情，不僅用錢被控制，一舉一動也受到監控，最慘的是婚變後的改變，完全飽受人情冷暖。

何如芸說，自己和前夫鬧翻、沒了董事長夫人頭銜後，過往許多貴婦圈的朋友也悄悄「選邊站」，不僅不再跟她往來還封鎖她，但何如芸不在意，直言本來就不是喜歡交際應酬的人，過慣單純日子的她也索性回到原本生活狀態，相較於貴婦圈的複雜，復出拍戲的她認為演藝圈反而單純許多。

昨何如芸曬出業配文中的漏網照片，直說自己其實最喜歡沒被廠商挑中、用「上帝視角」拍攝的這張照片，她解釋：「不是因為居高臨下的角度，而是意境，有一種依戀的落寞感」，並下Hashtag說：「我正在默默看著你」、「這樣被偷偷望著的人是幸福的嗎」，粉絲打趣回應：「我想廠商沒選的原因是因為長輩太搶戲了，看不見商品」、「很美的意境，是種內心有所期盼的感覺！（我的看法）」、「這張不只有意境還有中國古典美的風格」、「因為喧賓奪主，完全不會看商品」。