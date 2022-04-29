仁新醫藥（6696）29日代子公司Belite 公告，已獲美國證券交易委員會（SEC）審核通過，預計美東時間4月29日正式於那斯達克交易所（Nasdaq）掛牌上市，股票交易代碼為「BLTE」，為推進LBS-008針對乾性黃斑部病變（簡稱「乾性AMD」）之臨床試驗揭幕，搶攻其全球龐大的未被滿足之醫療需求（unmet medical needs）市場。

不同於台股企業常見以「兩地掛牌（Dual Listing）」或「特殊目的收購（SPAC）」方式在美國上市，Belite此次依循傳統IPO程序，歷經繁複且嚴格的審查流程，逐一通過美國SEC的審查標準，並僅耗費約六個月便順利掛牌上市。

根據Nasdaq官網，98%的美國生技公司都選擇在Nasdaq掛牌交易，2020年至2021年4月期間，於Nasdaq掛牌的生技公司募資金額達215億美元，Nasdaq生技公司總市值更高達1.1兆美元（32.3兆台幣），平均市值為57億美元，同期間全球第一大證券交易所，紐約交易所的生技公司總市值僅為Nasdaq的37%。Belite順利於美國Nasdaq掛牌上市，除可進一步提升其國際知名度、財務狀況、融資能力及授權議價能力、吸引優秀國際人才、增強全球競爭力外，募集資金將用於推進LBS-008針對乾性AMD之臨床試驗，搶攻乾性AMD龐大的未被滿足之醫療需求市場。

Belite開發中的LBS-008取得美國哥倫比亞大學之全球專屬授權，為治療乾性AMD與斯特格病變口服新藥。美國國家衛生院（NIH）於官網指出，老年黃斑部病變造成數以百萬的美國人失明，其中乾性AMD占比達九成。此外，全球更有高達1.9億人罹患乾性AMD，並造成全球每年2,550億美金的醫療支出，迄今無藥可治，存在龐大的未被滿足醫療需求與市場機會。

LBS-008於2011年獲選納入NIH旗下「神經治療藍圖計畫」，至今仍是該計畫當前藥物開發項目中唯一獲選用於治療乾性AMD的候選藥物。由於乾性AMD與斯特格病變皆為維他命A之有毒代謝物在眼底累積，LBS-008首先針對斯特格病變進行臨床試驗，藉由罕病藥物開發的法規優勢，加速開發進程，並透過分析初步數據提高乾性AMD開發的成功率，僅用不到六年的時間，已將LBS-008從臨床前推進至臨床三期。NIH更在其官網公開認可，LBS-008治療斯特格病變新藥一旦獲得批准，將有助加速LBS-008治療乾性AMD的臨床試驗進程。

目前LBS-008針對斯特格病變青少年病患的全球三期臨床試驗已經展開，並預計於2022年展開針對乾性AMD之臨床試驗，未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化之腳步。