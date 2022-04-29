信實保全（6721）、及美達科技（6735）兩家公司都將在今（29）日上櫃掛牌，每股掛牌價各為58元、83元；櫃買中心當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導兩家公司之上櫃證券承銷商、及簽證會計師共同與會。

信實保全是在2021年10月13日申請上櫃，主辦券商是第一金證券。該公司成立於2008年7月間，主要經營業務是清潔服務、綜合服務、機電服務、保全服務及其他，送件時資本額為2億元。

信實保全2020年業績，營收20億7,832萬元，稅後盈餘1億945萬元，每股盈餘5.47元；2021年營收22億1,692萬元，稅後盈餘1億887萬元，每股盈餘5.44元。

美達科技是在2021年11月24日申請上櫃，主辦券商是群益金鼎證券。該公司成立於2002年5月間，主要經營業務是半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器，送件時資本額為3億5,200萬元。

美達科技2020年業績，營收3億4,031萬元，稅後盈餘1億1,876萬元，每股盈餘3.37元；2021年營收4億5,372萬元，稅後盈餘1億5,502萬元，每股盈餘4.40元。