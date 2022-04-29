台嘉碩(3221)第1季稅後盈餘為8373萬元，每股盈餘為0.82元，台嘉碩旗下嘉碩生醫代理韓國COVID-19抗原快篩專業及家用版產品，配合政府防疫政策，已獲得衛福部食藥署核准專案輸入，預計進口80萬劑快篩，因應市場需求，今天盤中股價走高。

台灣本土疫情大爆發，快篩需求激增，嘉碩生醫取得原廠GenBody公司授權台灣經銷，代理韓國COVID-19抗原快篩專業及家用版產品，近期配合政府防疫政策，已獲得衛福部食藥署核准專案輸入共80萬劑快篩劑，專用及家用版各40萬劑，公司將儘速空運抵台，因應市場的需求。

除已下訂單將進口的80萬劑快篩，嘉碩生醫亦在洽談500萬劑家用版及100萬劑專用版，將配合政府政策需求引進。

SAW等頻率元件需求穩定，且生醫業務持續成長，台嘉碩第1季合併營收為7.17億元，年增12.21%，由於去年下半年調漲產品報價，營業毛利為1.96億元，年增84.69%，合併毛利率為27.45%，年增10.78個百分點，營業淨利為9290萬元，年增8.73倍，稅後盈餘為8373萬元，每股盈餘為0.82元。