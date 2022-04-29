台新金(2887)旗下台新銀行在繳稅季體恤民眾，除了刷卡繳稅免手續費之外，信用卡也力塑「繳稅神卡」優惠。新戶於今(2022年)年4月25日至5月31日申辦任一台新銀行信用卡，刷卡繳納「綜所稅及房屋稅」即享10%刷卡金，每人回饋最高1,000元。需要分期的卡友，刷綜所稅及房屋稅單筆滿2萬元，另享最高18期0利率。

台新銀行在2021年的信用卡刷卡金額達3490億元，排名業界第四；前三名為國泰世華銀行、中信銀及玉山銀。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，針對不同客群繳稅需求，台新銀提供一次付清回饋、分期(二擇一)活動。而針對財富管理會員(資產100萬元以上富裕會員)，或無限卡/世界卡持卡人，綜所稅不限金額，一次繳納享0.35%回饋(每人上限10萬元)。民眾若繳稅金額3千萬以上，可另洽台新銀全臺分行享專案優惠。若選擇分期繳納方案，「綜所稅及房屋稅」刷卡單筆滿2萬元，可享最高18期0利率，單筆未滿2萬元，則享最高6期0利率。民眾使用Mastercard世界卡、玫瑰Giving鈦金卡繳納「綜所稅及房屋稅」滿100萬元，再加贈1,000元刷卡金(限量600名)，回饋率最高0.45%。

針對其他台新卡別的持卡人，繳納綜所稅不限金額，一次繳納享0.25%回饋(每人上限2,000元)。@GoGo信用卡、FlyGo信用卡、或是繳稅新戶(去年未使用台新銀信用卡繳稅)使用任一台新銀行信用卡，繳納「綜所稅及房屋稅」合計滿NT2萬元，再加贈摩斯早餐券乙張(限量1萬份)。今年使用台新信用卡綁定行動支付繳納「房屋稅」更是首選，民眾使用悠遊付App綁定台新銀行信用卡，刷「15大縣市房屋稅」最高享7%現金回饋券；使用街口支付App綁定街口聯名卡，週三刷「臺北市房屋稅」最高回饋6%街口幣。