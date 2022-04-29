彰化縣長王惠美今天一早到花壇善生藥局關心快篩試劑販售情形。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美今天一早到花壇善生藥局關心快篩試劑販售情形。（吳敏菁攝）

疫情炸開，確診人數飆漲、居家人數激增，「家用快篩試劑販售實名制」28日上路，中央配送彰化縣267家藥局每家78份快篩試劑，早上8：00開賣，8：37就全數完售了。彰化縣藥師公會也號召縣內健保藥局，配合醫院、診所的送藥到府服務，讓病人可以不出門就可以收到藥品。

縣長王惠美今天一早到花壇善生藥局關心快篩試劑販售情形，感謝第一線全體工作人員，鄉親只要持健保卡或居留證都可以到藥局購買，每身分證字號僅能購買1次、可代購，1次限購1份5劑，每劑100元，共500元，以身分證字號尾數單雙號進行分流，尾數單號者星期一、三、五購買，尾數雙號者星期二、四、六購買，週日則開放全民皆可購買。

王惠美呼籲，不要搶購囤積，有狀況再採檢即可。最重要的是要把醫療口罩戴好戴滿、勤以肥皂洗手、適時的居家環境稀釋漂白水消毒，現正施行確診3＋4居家隔離方案，前3天務必一人一室居家隔離，後4天出門前必須先以快篩檢測陰性後才可以出門，小孩抵抗力較弱，3＋4天務必在家隔離。

彰化縣藥師公會理事長童玫津藥師說，一開始系統剛上線有瞬間大量而導致當機，但今天順利很多，一早很快就將配售的78份快篩試劑售完，希望有更多數量可以販售，還是有許多鄉親有需要但買不到。

彰化縣藥師公會常年顧問洪章榮藥師表示，防疫制度放寬，居家隔離人數越來越多，彰化縣藥師公會號召縣內健保藥局，配合醫院、診所的送藥到府服務，讓病人可以不出門就可以收到藥品。