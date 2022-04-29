警方協助陳姓老翁順利返家。（警方提供）

台中市92歲陳姓老翁28日騎乘電動車沒電受困路邊，警方獲報前往協助，由於陳翁無法完整表達家人聯絡方式，警方協助將他載回神岡住處，正要出門尋找的家人，看到父親平安歸來，十分感謝警方的幫忙。

大雅警分局表示，大雅派出所巡佐羅西湖、警員陳政群28日巡邏勤務時，下午接獲民眾報案稱東大路2段近月祥路有民眾需要協助。

警方立即到場了解後，行動不便陳姓老翁因電動車沒電受困路旁，警方詢問其年籍資料，陳翁因記憶不好無法完整表達，陳員遂先將他攙扶到一旁陰涼處並耐心請他描述家住何處，慢慢拼湊出住在神岡路附近。

由於問不出同住家人聯絡方式，警方擔心其體力不堪負荷，協助將他載回神岡住處。家人向警方表示，正要出門找尋，看到屋外有巡邏車將爸爸平安送回，頻頻向警方道謝。

大雅派出所長賴克溫呼籲，民眾家中長輩如高齡患有失智情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡亦勿慌張，只要發覺親屬已行蹤不明即可向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵。