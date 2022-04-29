蘋果周四盤後公布最新財報，在iPhone和數位服務強勁需求帶動下，第2季獲利250億美元或每股1.52美元，高於分析師預期的232億美元和每股1.43美元，但財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 提出兩大警告，大陸封城和晶片短缺導致供應鏈面臨瓶頸，可能使第3季營收減少多達80億美元(折合約2400億台幣)，衝擊盤後股價一度下跌逾6%。

綜合外媒報導，梅斯特里示警，蘋果本季面臨多重挑戰，受上海封城、晶片短缺影響，可能讓下一季營收折損40億至80億美元，而且大陸的消費者需求可能受封城影響。蘋果執行長庫克也指出，「蘋果並未倖免於供應鏈的挑戰。」，令市場憂心供應鏈問題對科技業的影響。

財報公布後，蘋果盤後一度勁揚逾 2%，但在蘋果高層示警供應鏈問題後翻黑下挫、一度大跌逾 6%，目前跌幅收斂至約 2%。

蘋果整體第2季營收為973億美元，較上年成長8.6%，且優於分析師平均預估的938.9億美元。第2季全球手機銷售達506億美元，較一年前增加5.5%，優於分析師平均預估的478.8億美元。服務銷售部分成長17%，來到198億美元，也高於平均預估的197.1億美元。