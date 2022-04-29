台股加權指數29日開高在16,599.84點，較28日大漲180.46點，權王台積電（2330）開高在547元，也較28日大漲16元，帶動聯電（2303）、聯發科（2454）、聯詠（3034）等半導體個股紛紛往上。

蘋果概念指標股大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）早盤漲幅分別逾3％、7％，電子股回神，占大盤成交比重逾六成，帶動台股早盤漲幅擴大，大漲逾200點，

美股28日上漲，臉書財報優於預期帶動該公司股價大漲，並激勵科技股反彈，抵消了第一季GDP意外下滑的影響。

道瓊工業平均指數4月28日終場上漲1.85％（614.46點）、收33,916.39點。

那斯達克指數上漲3.06％（382.59點）、收12,871.53點。費城半導體指數上漲5.58％（161.45點）、收3,056.36點。

元富投顧指出，從台股技術面來觀察，KD交叉向下，短中期均線空頭排列，呈弱勢格局，整理時間拉長。以中小型股為主的櫃買指數自今年1月高點238.92拉回修正至今跌掉19％，為去年10月以來新低點，但上櫃三千金低檔有買盤承接，為止跌露出曙光，區間以190～200點來看待。

美國聯準會（Fed）恐提高升息次數，市場資金尋求避險，美元指數漲勢驚人，創兩年新高，預期美元持續走強。

費半和NASDAQ持續下探低點，台股易跌難漲，加上國內外利空不斷干擾，台股有持續下探低點壓力，觀察大盤何時能站上短期均線、新台幣由貶轉升，作為盤勢強弱參考。

短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。