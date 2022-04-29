蘋果公司（Apple Inc）今天公布季報表現優於預期，但COVID-19疫情封鎖擾亂生產和中國需求、烏克蘭戰爭減損銷售，且視為擴展事業引擎的服務成長趨緩，預期成長將面臨問題。

蘋果高層在電話會議中談到未來展望並不樂觀，儘管會計年度第2季獲利和銷售雙創新高，但多空消長，股價在盤後交易下跌3.5%。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）在訪談中提出警告，烏克蘭戰爭將使本會計年度第3季銷售下滑更多。

他在電話會議中說，供應鏈問題將減損蘋果第3季銷售40億至80億美元，影響較第2季「大得多」。

梅斯特里說，供應問題主要在中國上海的運輸通道上，反映出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的中斷和矽短缺等情形；此外，疫情也衝擊到中國的需求。

投資管理服務公司Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Caughey Forrest）表示，即使蘋果第2季努力管理供應鏈，持續的需求仍是一大問題。

其他知名科技公司也感到憂慮。像是亞馬遜（Amazon）成本高漲，展望預測令外界失望，盤後交易股價重挫10%；英特爾（Intel Corp）受累供應鏈問題，預測季度表現也不樂觀，股價下挫4%。

根據金融資訊業者路孚特（Refinitiv）資料，蘋果整體第2季營收為973億美元，較上年成長8.6%，且優於分析師平均預估的938.9億美元。

第2季全球手機銷售營收達506億美元，較一年前增加5.5%，優於分析師平均預估的478.8億美元。服務銷售部分成長17%，來到198億美元，也高於平均預估的197.1億美元。

第2季獲利250億美元，或每股1.52美元，高於分析師預期的232億美元和每股1.43美元。

梅斯特里說，服務方面的成長將較第2季減緩，但仍有兩位數字的成長率。

此外，蘋果宣布每股股利調高5%至0.23美元，董事會也同意實施庫藏股計畫，買回價值900億美元自家股票。