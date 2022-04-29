昨日（28）國內新增11353例本土案例，首度衝破單日萬例，引發民眾恐慌。媒體人朱凱翔則諷刺道，後人若談起2022年，會稱這是「英皇萬例年間的那些事兒」。此說法引發熱列迴響，獲得約4000個讚，大批網友直呼好笑。

指揮中心表示，昨日新增之11353例本土病例，為5394例男性、5957例女性、2例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於3月26日至4月27日，其中包含5953例為無症狀感染。

對此，朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，後人若談起2022年，會稱這一年為「英皇萬例年間的那些事兒」。

此文發出後獲得約4000個讚、超過145則留言，網友紛紛回應：「將近450年前有個明朝萬曆年間，隔了450年又來了一個民朝萬『例』年間」、「那些年，我們一起拿香跟拜的國家隊」、「有點想哭耶，看凱翔幽默的諷刺竟是我在這苦悶時期的期待」、「悲劇遠看像喜劇」、「有梗」。