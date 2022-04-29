新加坡金融業者中，規模最大的星展銀行(DBS)，以及第2大的華僑銀行(OCBC)雙雙表示，因財富管理績效不佳，獲利都掉1成左右，也影響到最新季報表現。

星展銀行指出，最近幾周的地緣政治因素，不利總體經濟發展，金融市場也遭到波及，雖然影響到財富管理這一塊，其它營運項目未有波動。另外，未來還要升息的話，將明顯有利於自身業績表現。

根據路透社資料，這家同時也是東南亞最大銀行的DBS，2022年前3個月淨利，從2021年同期締造新高紀錄的20億新加坡幣，下滑至18億星元，約13億美元。不過，優於市場預估的16.3億新加坡幣。

新加坡銀行業者之所以2021年財報出色，是因為比較基期低，以及受惠於金融市場強勁復甦所致。但是現在，除了比較基期墊高外，大環境又多出一些不利成長的不確定性因素。

同樣依路透社紀錄，華僑銀行獲利為13.6億新加坡幣，也低於2021年同期的15億星元。不過，還是高於預估值12億新加坡幣。

若以市場分布點來看，華僑銀行是以新加坡、大中華地區以及馬來西亞為主。至於星展銀行，著墨較深的也是新加坡還有香港。