周四公布的初值資料顯示，在能源價格高漲，以及供應鏈中斷造成的交貨瓶頸下，德國四月通膨升幅略高於預期。

德國聯邦統計局指出，在調整到符合與歐盟其它國家相比較標準後的消費者物價指數(HICP)，四月的年增率為7.8%，高於三月的7.6%。

而未經調整的國家CPI，在四月年增率為7.4%，高於三月的7.3%。

路透調查分析師的預期，四月的CPI應為7.2%，而HICP的數據應為7.6%。