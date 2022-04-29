《國際經濟》德國4月通膨 高於預期 10:222022/04/29 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四公布的初值資料顯示，在能源價格高漲，以及供應鏈中斷造成的交貨瓶頸下，德國四月通膨升幅略高於預期。 德國聯邦統計局指出，在調整到符合與歐盟其它國家相比較標準後的消費者物價指數(HICP)，四月的年增率為7.8%，高於三月的7.6%。 而未經調整的國家CPI，在四月年增率為7.4%，高於三月的7.3%。 路透調查分析師的預期，四月的CPI應為7.2%，而HICP的數據應為7.6%。 亞股強勢 歷年五月表現佳 息收優勢 REITs基金躍資金避風港 #高於 #預期 #四月 #年增率 #通膨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘋果Q2銷售獲利創新高 表現優於預期 09:342022/04/29 財經 《國際金融》財報解憂 歐股走升 10:022022/04/29 財經 避險買盤強 黃金需求Q1增三成 04:102022/04/29 財經要聞 操盤心法－4月指數暴跌逾千點 應提高風險意識 04:102022/04/29 證券．權證 生技業擁利基 分批買掌趨勢 04:102022/04/29 投資理財 外幣保單狂賣千億 金管會盯 04:102022/04/29 金融．稅務 美日不同調 外匯ETF有機可乘 04:102022/04/29 證券．權證 兩優勢 紡纖上中下游齊歡呼 04:102022/04/29 產業特刊 主計總處：受惠出口大躍進 Q1經濟成長3.06％ 超預期 04:102022/04/29 財經要聞 不動產聲聲漲 REITs續衝 04:102022/04/29 投資理財 台積電止穩沒？ 外資築三道防線 04:102022/04/29 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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