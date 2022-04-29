避免美福及家樂福倉儲憾事發生，且有鑑於大型賣場空間大、易燃品多，一旦發生災害延燒速度非常快，因此消防局第三大隊28日到蘆竹區好市多桃園南崁店，執行大型空間自衛消防編組能力驗證示範。

消防局第三大隊說，該次演練除了提供大型賣場、百貨公司等相關業者正確的自衛消防編組觀念，也檢視業者使用消防設備初期滅火能力，透過防火區劃迅速避難疏散顧客及員工，並實際計時驗證逃生完成時間是否符合驗證要點的臨界時間規定。

第三大隊大隊長簡慈彥表示，大型空間場所火災發展是最為迅速危急，火勢藉由煙的流動急速擴大，加上販售多為易燃材質，如何於第一時間撲滅火勢及阻絕煙的擴散，場所本身自衛消防編組訓練一點都不可馬虎。

簡慈彥指出，防火區劃是大型空間首重之處，火災初期探測器動作時，防火捲門應即立刻啟動降下，第一時間就把火勢阻隔防止火勢擴大。藉由實際演練使場所內員工熟悉各項自衛消防編組任務，於發生災害的第一時間能進行應變搶救，冷靜地引導民眾及員工避難逃生，將災害損失及傷亡減至最低。

蘆竹分隊長彭詮閎也呼籲，民眾進入大賣場及百貨公司時，除應注意自身防疫措施外，要對場所避難逃生動線多加留意，如門口或明顯處的避難逃生路線圖、緊急出口位置、防火捲門下方是否堆放雜物等，萬一發生緊急狀況時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員的引導有秩序的避難逃生。