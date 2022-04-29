今天在大聯盟場上洋基以10：5再挫金鶯，拿下系列賽3連勝，並豪奪6連勝，目前戰績爬到13勝6敗居美聯東區龍頭，表現令人驚豔。此戰洋基派出泰隆(Jameson Taillon)登板先發，4.2局責失2分，不過靠著打線發威，他逃過敗投，自責分率仍維持不差的3.26，打線部分「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出本季第5轟，帶有3分打點。

No further questions, Your Honor. pic.twitter.com/n9brMV7CMv — New York Yankees (@Yankees) April 28, 2022

此戰金鶯反過來先得分，希望能就此壓倒洋基的氣焰，在5局下半前取得2：0領先，不過洋基在5局下狂灌4分，靠著猛烈的安打攻勢將金鶯先發齊瑪曼(Bruce Zimmermann)打退場，他僅投4.1局，在這局失掉個人所有分數，但自責分率仍維持高水準的0.93。接著洋基一發不可收拾，在6到8局都有得分進帳。

第6局游擊手M.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)敲出高飛犧牲打得1分，此戰他3打數1安打有2分打點，打擊率.250，他是洋基的新同學，去年待在紅襪和太空人，打擊率分別只有.202、.176，今天擔任先發第8棒游擊手，本季至今僅出賽7場，相信未來還有不少表現機會。第7局同樣是新同學有貢獻，唐納森(Josh Donaldson)敲安再下1分。

Locastro reached on an error, then scored from first on Marwin Gonzalez's RBI double. Video: https://t.co/w1LnrJ72t5 — Locastro Tracker (@LocastroAtBat) April 28, 2022

第8局洋基繼續爆發，先靠對方暴投拿下分數，接著賈吉登場，鎖定83.5 mph滑球轟向中外野，一次送回3分，比數擴大到10：2，賈吉此戰手感火熱，5打數2安打4分打點跑回2分，打擊率.296，也達成個人第5轟。最後金鶯在9局上猛攻3分，剛升上大聯盟的Ron Marinaccio被打爆，好在即時換上盧特奇(Lucas Luetge)成功封鎖比賽。