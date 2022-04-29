大陸國家衛生健康委副主任李斌29日在大陸國新辦記者會表示，兩年多的疫情防控實踐證明，發現一起、撲滅一起的「動態清零」做法，最大限度保護了人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對於國家整體經濟社會發展的影響，路子是對的，效果是好的，是中國防控疫情的致勝「法寶」。

李斌說，從武漢保衛戰，到常態化疫情防控，再到迎戰Delta、Omicron的全鏈條精準防控，始終堅持「動態清零」總方針，發現一起、撲滅一起。實踐證明，「動態清零」是當前統籌疫情防控和經濟社會發展的最優選擇，是當前中國疫情防控務必守住的底線。

目前，吉林及其他多地聚集性疫情得到有效控制，上海清零攻堅戰初見成效，大陸疫情呈波動下降趨勢。

李斌強調，「動態清零」不是絕對的「零感染」，面對Omicron等變異株的挑戰，還沒有能力保證不出現一例本土病例，但是中國已經在豐富的防控實踐中積累了一套卓有成效的防控措施，並根據病毒的新變化、疫情的新情況，因時因勢對防控措施不斷優化升級。