蘋果於周四盤後發布財報，其第二財季（2022年1～3月）營收獲利再創新高，但警告中國的防疫封控使當地的生產與需求受到衝擊、俄烏戰爭削弱營收力道，以及被蘋果視為成長引擎的服務事業將放緩，受此打擊，周四蘋果盤後股價下跌2.22%，報160.01美元。

在稍早前的一般交易時段，蘋果股價上漲4.52%，收在163.64美元。

蘋果第二季營收年增約9%，為972.78億美元，遠超出市場預期的 939億美元，改寫歷來同期新高，同時創下歷來「非購物季」的新高紀錄，僅次於2021年、2020年購物旺季的營收表現。

毛利率為43.7%略高於市場預期的43.1%。

淨利為250億美元，遠優於市場預期的232億美元。

每股盈餘1.52美元，優於市場預期的1.43美元，並創下歷來同期新高。

執行長庫克表示，這樣的業績表現反映出蘋果應對供應鏈挑戰的能力。

蘋果將股利調升5%，至每股0.23美元，其董事會並批准900億美元庫藏股計畫。

以產品事業群來看，iPhone第二財季營收年增5.5%，為505.7億美元，優於市場預估的478.8億美元。

Mac電腦營收年增14.73%，為104.35億美元，優於市場預估的92.5億美元。

iPad營收年減1.92%，為76.46億美元，主要受到供應鏈緊缺影響，但超出市場預估的71.4億美元。

其他產品營收（包括AirPods、Apple Watch、智慧音箱等）年增12.37%，為88.06億美元，是唯一落後市場預估（90.5億美元）的部門。

服務事業營收（包括iCloud、Apple Music等訂閱服務）年增17.28%，為198.21億美元，優於市場預估的197.2億美元。

財務長Luca Maestri表示，第二財季iPhone手機、Mac電腦、穿戴裝置和配件創歷年同期新高，服務事業營收更創下歷史新高。此外，在強勁的需求帶動下，裝機數再創新高。

Maestri並表示，服務事業的增長將從第二財季後開始放緩，但仍將保持兩位數增長，而影響的服務事業營收的因素包括不利的匯率等。

以銷售區域來看，美洲市場營收年增19%，為408.82億美元。歐洲營收年增4.6%，為232.87億美元。大中華地區營收年增3.4%，為183.43億美元。日本營收年減0.2%，為77.24億美元。亞太其他地區營收年減6.7%，為70.42億美元。

財務長Maestri在法說會上表示，烏克蘭戰爭導致蘋果停止在俄羅斯的銷售業務，這對第三財季營收表現的影響將更大。

他表示，供應鏈問題估將使本季營收損失40億～80億美元，遠大於第二財季受到的影響。供應問題主要集中在中國上海的產業廊道，因為當地防疫封控造成中斷，以及受到晶片短缺影響。而這場大流行病也正在影響中國的需求。

執行長庫克表示，幾乎所有為蘋果產品做最後組裝的中國工廠都已經復工，但該公司無法預測主要影響舊型產品的晶片短缺問題何時會結束。庫克表示，他希望疫情相關問題是「暫時的」，且將隨隨著時間好轉。

數位分析師認為蘋果的前景缺乏明確性。Navellier & Associates投資長Louis Navellier表示，我們想知道的是更多有關於中國實際情況的資訊...但沒有。

Bokeh Capital Partners投資長Kim Caughey Forrest表示，儘管蘋果上季管理好了供應鏈，但需求仍然是一個大問題。