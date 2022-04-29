美科技股在臉書母公司Meta領軍下強勢反彈，帶動四大指數齊揚，道瓊大漲逾614點，台股今跳空開高大漲逾200點，站上16600點，封閉本周三空方缺口，電金傳各有火種，台股今隨美股強勁反彈，無懼盤中美期指震盪，惟五一連假將至，市場不確定因素仍多，預估今若能收紅K形成島狀反轉，短線可望止跌打底。

電子股今成交量成回溫，權值股台積電(2330)今開盤大漲16元、漲幅逾2%，股價最高達547元，市值增加4148億元、攀升至14.18兆元，並貢獻大盤指數約133點，成為台股反彈主力，聯電(2303)續揚1%上下，日月光投控(3711)一度漲逾5%，聯發科(2454)開高震盪、漲幅約1.5%、股價最高850元，聯詠(3034)也在股利政策帶動下、漲逾4%，股后矽力-KY(6415)漲2.6%，整體半導體類股漲勢整齊。

航運股中貨櫃三雄獲買單拉抬，長榮(2603)早盤後股價急拉，一度大漲5%，萬海(2615)、陽明(2609)漲逾3至4%不等；航運雙雄迎解封行情，長榮航(2618)大漲逾5%，華航漲幅也逾3%，長榮航、華航近期也是熱門當沖標的。

金融股今亦扮演穩盤力道，新光金(2888)、台新金(2887)大漲近1.5%，王道銀行(2897)、群益證(6005)、第一保(2852)、臺企銀(2834)漲幅也在1%~1.5%。

韓國宣布下周撤銷口罩令，丹麥也成為全球首個不再施打疫苗的國家，解封行情想像再起，觀光股雀躍，山富(2743)、寶得利(5301)直奔漲停，五福(2745)、易飛網(2734)、大略-KY(4804)同步勁揚5%以上。

分析師表示，今日台股隨著國際股市反彈，出現跳空缺口向上回補先前4月27日的空方缺口，預估今若能收紅K形成島狀反轉，短線可望止跌打底。操作上，以區間操作為主，短線可跟隨盤勢做反彈，盤面上跌深電子族群，反彈力道較大，另外第一季財報及未來展望佳的族群如載板、半導體、IC設計、航空、鋼鐵、散裝也可逢低布局。