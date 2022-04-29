美股四大指數周四全面勁揚，晶圓代工大廠台積電(2330)美國存託憑證（ADR）強彈5.5％、市值重返全球前十強，今（29）日股價同步反彈3.01％、大漲16元至547元，市值一度回升至14.18兆元，早盤維持約1.5％漲幅，力拚市值站穩14兆元之上。

美國道瓊指數周四收漲614.46點或1.85％，收於33916.39點。標普500指數大漲103.54點或2.47％，收於4287.5點。那斯達克指數勁揚382.6點或3.06％，收於12871.53點，創1個月來最大單日漲幅。費城半導體指數飆升161.4點或5.58％，收於3056.4點。

台積電ADR在美股主要指數全面大漲下同步勁揚，終場強彈4.96美元或5.5％、收於95.22美元，市值回升至4938.45億美元，重返全球市值第9大。

台積電今日股價同步反彈，最高貢獻加權指數漲幅約133點，惟隨後仍見調節賣壓，使漲勢有緩步收斂態勢。

台積電受外資持續提款賣超拖累，近期股價表現疲弱，28日下探523元的近1年低點，但隨後在逢低買盤敲進下翻紅，終場止跌小漲0.95％、收於531元。不過，由於外資持續賣超7403張，使三大法人持續賣超6956張，本周迄今合計仍賣超達7萬862張。