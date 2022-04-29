余天、李亞萍二女兒余苑綺（余泳澐）2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次、做了70次化療，爸爸余天日前則泛淚透露，醫生說余苑綺化療已沒用，因為她有抗藥性，目前正嘗試最新療法，前陣子她搬新家，收到網紅486先生特地送的空氣清淨機給她，對此她專門拍了照片感謝。

余天曾提及二女兒余苑綺病情，透露才又剛做檢查，但癌指數又增高了，無奈地說：「本來是16點多，前天檢查38.9，喔！頭快暈了。」表示余苑綺持續在耕莘醫院做放射治療，似乎還未見到療效，「有一個主任說怎麼會爆開這麼快，都來不及殺這個（指癌細胞）」，所以余苑綺可能會做一次癌基因，看什麼藥可以配合殺死癌細胞，仍會繼續做放射治療，尤其是她的肺部癌細胞增多，大小更從0.3多公分長大至1點多公分。

昨（28）日她在臉書發文，余苑綺說剛搬新家，家裡都有刺鼻的甲醛味，連孩子們都抱怨有怪味，正好網紅486先生送來空氣清淨機，她也詳細介紹空氣清淨機的用途，畫面中她和孩子們一起在新家禮物合影，不過余苑綺雖然氣色看上去不錯，身形似乎又瘦了一點，粉紅色的長褲穿起來有些肥大，甚至接近她本人的兩倍，手臂看起來與女兒的差不多。不少網友還是關心她的身體，祝福她早日康復，治療加油。

先前余天曾透露余苑綺最新療程是直接針對腫瘤去殺癌細胞，每天都要去醫院做半小時的療程，至少要進行2個禮拜甚至更久，體重一度瘦到49公斤，家人會盡可能在旁邊陪伴照顧她。