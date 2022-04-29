前三立「消失的國界」節目主持人李天怡和配偶郭人杰等3人，為台南「頑皮世界」牽線買長頸鹿非洲野生動物，涉嫌浮報價格A三立總經理張榮華25萬元美金（約700萬元台幣），於今年2月遭到檢調約談後，她就辭去電視台的所有主持工作，而社群也停止更新，今突在臉書發文吐目前近況。

李天怡自從被檢調約談後，以50萬交保便自行請辭三立電視台工作，同時沉寂了一段時間，時隔2個多月，李天怡昨28日突在臉書PO文先向大家問好，並寫下「最近民眾最關心的防疫問題，搞懂3+4？拿到快篩劑了嗎？還是正在確診的水深火熱當中」，同時也透露目前近況「生命中的暫時停一拍，只是告訴你要過好！希望大家都好」，還附上一張在打高爾夫球的照片，似乎已甩開日前紛擾，除了疫情也提醒關心國際情勢，「國際大事 還在烏俄，那幾個女性領導人也滿有意思，世界首富是誰⋯他們閒不住，更多『新能源』更應被挖掘」，把休息2個月看到的趨勢分享給大家。

支持李天怡的紛絲留言「休息再出發」、「美呆了」、「辣媽美女 好久不見 近來好嗎？好想念妳唷 哪時回來呢」在貼文也出現不少按讚圖加油。