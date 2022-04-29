實名制快篩試劑上路，各地紛傳亂象，新北市長侯友宜說，這兩天購買快篩試劑的人真的非常多，大家心情他完全可以接受，但拜託大家照規矩排隊，也盼中央量一定要滿足大家，面對國家苦難，可以共同攜手面對，互相體諒、互相包容。不過今早又傳出林口明天30日僅有5家藥局有快篩試劑，新北市議員蔡淑君在臉書指出，「我們真的是二等公民嗎 ？」

另中央居隔快篩從5劑變3劑，侯友宜說，篩劑調整中央政策給予尊重。

新北市長侯友宜說，新北快篩試劑已下訂140萬劑，如果不夠會隨時調整拉高，現在量能是夠的，也跟中央申請，中央也承諾給新北支持，雖然支持多少不知道，但新北會先自立自強。

新北昨日傳出林口部分藥局快篩沒配到貨，加上新店有民眾因為排隊買快篩起衝突，侯友宜說，中央因配送耽誤時間，現在都已補上去。

侯友宜昨日呼籲快篩試劑價格平民化，他今天也說，快篩試劑希望越平民化越好，讓民眾有需要可以買得起，不覺得貴，他知道有一定成本，國內外價格也很難比較，但因為使用量大，盼給全國國民更平價的快篩試劑，隨時可以保護自己。

「林口是二等公民嗎」蔡淑君今天在臉書上指出，林口區30日僅有5家有貨，真的讓人昏倒，呼籲中央加速補上。五間藥局分別是：林康藥局、旺林藥局、家欣藥師藥局、蛋寶寶藥局、泰臨中西藥局。