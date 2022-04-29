官員被爆車站咆哮台鐵員工 蘇貞昌：請交通部詳查嚴處

交通部參事賴明煌遭爆對台鐵運轉員嗆聲，據了解，賴明煌27日在彰化站被站務人員制止勿踩在月台黃線上，中途站務人員因忙公務未立刻回應賴，賴闖進行車室開罵「可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」交通部長王國材了解狀況後，表示不能因職位高低而有不當言行，他已要求賴必須向當事人道歉。

爆料網友提到，賴明煌27日在彰化站因踩在月台黃線上，站務人員認為危險而制止，事後賴明煌不斷喊「小姐」，轉運員因在忙沒立刻回覆，賴明煌氣憤直呼：「妳是什麼人，可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」賴明煌並衝進行車室罵人，並指名要找副局長和局長。

交通部指出，有關交通部參事賴明煌因情緒管理不佳，與台鐵彰化站同仁發生言語糾紛一事，部長王國材表示，他獲知消息的第一時間就已要求交通部政務次長陳彥伯約談賴參事，了解事情的始末。王國材強調，針對賴參事這次的行為失當，交通部會進一步議處。

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王國材指出，賴參事的行為甚為不妥，已要求賴參事須自我檢討，在外不應有情緒性的發言，更不能因職位高低而有不當的言行，他已要求賴參事必須向當事人道歉。