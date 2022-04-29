大陸國台辦29日發布答記者問，針對前總統馬英九在臉書發文所稱「台灣地位未定論」是荒謬言論、《開羅宣言》沒有國際法律效力，《舊金山和約》沒有規範台灣主權的說法不成立，大陸國台辦發言人馬曉光表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，包含《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列國際法文件 都已經明確了中國對台灣的主權。

馬曉光強調，無論民進黨如何篡改歪曲歷史事實、包裝台獨分裂圖謀，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實。

4月28日是《舊金山和約》生效和《中日和約》簽訂70周年紀念日。馬英九發文批評國史館館長陳儀深日前公開提出台灣主權未定論，直指一個執政黨帶頭否定對台灣統治的合法性非常可笑。國史館身為中華民國最高史政機關，卻為迎合執政黨唱和這樣的言論。

馬英九強調，從《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《中日和約》，都為二戰後台灣歸屬中華民國提供最好的證明；尤其1952年《中日和約》最重要的效果，就是它的第一號照會，確認該約適用於中華民國現在與未來所有的領土。他批評立法院長游錫堃說《開羅宣言》沒有國際法律效力、《舊金山和約》沒有規範台灣主權的說法。