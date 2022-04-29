再過幾天就是母親節，你想好準備什麼母親節禮物了嗎？帶媽媽享受一頓豐盛的母親節大餐是一定要的，此時再送一個貼心的禮物最適合不過了！但要送什麼禮物才能送到媽媽心坎裡呢？除了直接詢問媽媽本人以外，這裡整理出人氣母親節禮物Top 10，提供給孝順的子女們參考。

【人氣母親節禮物Top 10 送對禮物讓媽媽開心一整天】

第十名：花束。一束漂亮的康乃馨，或是代表愛與感激的粉紫色玫瑰，都是不錯的選擇，但是現在送花通常都會搭配其他禮物，所以可不要單單只買花唷！記得再帶一份貼心小禮，更顯心意。

寢具業者TENDAYS趁母親節檔期推出新品，以結合時尚外型與人體工學，打造讓使用者一夜好眠的寢具。(圖/業者提供)

第九名：寢具、枕具。讓媽媽一夜好眠，等於守護媽媽的健康，而在挑選枕具的時候，應考量是否經過精準睡眠測試技術與臨床試驗。今年就有寢具業者推出7~8折不等的特價活動，並加贈滿額商品券，寵愛媽咪、想讓媽咪睡出健康的朋友可別錯過。

第八名：精品包包、首飾。如果說要送什麼一定會讓媽媽喜歡，那麼非精品包包與首飾莫屬，適逢母親節檔期，各家精品店都有舉辦慶祝活動，只是精品單價一定比其他類商品昂貴許多，為了慎重起見，購買前可事先詢問媽媽喜歡哪個品牌以及怎樣的款式，較為保險。

Panasonic推出「愛妻1號」自動洗碗機，大幅省下洗碗的時間與體力，還能保護媽媽的玉手，不受洗碗精的刺激。(圖/中時新聞網攝)

第七名：家電用品。繁瑣的家事工作，總是讓媽媽身心俱疲，選購高科技家電用品，可以為媽媽省下時間與體力。知名家電業者日前舉辦春季新品展示，推出智慧型洗碗機、吸塵器，與其他家電用品，趁這波母親節檔期入手，讓媽媽早點享福。

第六名：手機、平板、3C產品。買這類消費性電子產品的好處是一定用得到，而且媽媽通常需要花點時間才能摸熟功能，子女可以趁這個時候教她使用，既送禮，又增加了互動的機會，一舉數得。

遠東百貨「異國食品館」即日起至6/3，推出母親節禮品。(圖/截取自youtube)

第五名：精緻點心。「抓住媽媽的胃，也能抓住媽媽的心」除了母親節大餐，精緻甜點與茶品也會讓媽媽眼睛為之一亮。就有百貨業者在母親節推出一系列精緻蛋糕點心好禮，如果媽媽是芋頭控或是栗子控，趕緊來參觀選購，若再加購經典茶品來搭配甜點，更顯得子女考慮周到。

第四名：化妝品。那些媽媽平常於專櫃前考慮再三，遲遲買不下手的化妝品、保養品，可以趁著特價優惠活動期間，通通帶回家。媽媽光采動人，心情當然也跟著美麗。

第三名：保健食品。隨著年齡增長，不管是媽媽本身還是子女，都會關注健康保養問題，而守護媽媽健康的方式，當然也有食補這個選項。不少保健食品品牌會在母親節前後進行促銷活動，慶祝母親節同時帶上一份保健食品禮物，用行動展現孝心。

第二名：手工卡片、手作小物。沒有什麼禮物比孩子親手做的禮物更令媽媽感到暖心，從幼稚園時的一張塗鴉，到熬夜趕工，做出有點粗糙感的小卡片，都可以使媽媽莫名紅了眼眶，想讓媽嗎感受這份心意嗎？動手做吧！

第一名：讓媽媽耳根清靜一整天。這也許是多數媽媽的心聲，想要的其實很簡單，就是一整天不要去煩她，讓媽媽如度假般過一天就滿足，堪稱母親節禮物最佳選擇。如果前一天搭配其他禮物贈送，將更顯完美。

【重要時刻的陪伴 就是最好的禮物】

母親節只有一天，但陪伴媽媽應該是365天，即使現代人因為工作繁忙，無法時時刻刻陪在身邊，但將媽媽放在心上，時常保持聯繫，是為人子女最基本該做到的事。只要孩子認真準備禮物，對媽媽來說，就是最完美的禮物。