出外活動，難免會經過樹下或草地，如果不小心有蟲類掉在身上，尤其像是毛毛蟲、隱翅蟲等，最好不要急著用手撥開或拍打，如果可以的話，用水沖掉是最佳方式，比較不會誘發皮膚炎。皮膚科醫師指出，入春以來，門診就會看見許多出門踏青後皮膚長出紅疹又奇癢無比的患者，通常都是「毛毛蟲皮膚炎」所害。

皮膚專科柯威志醫師指出，有經驗的醫師只要看到特殊分布形態的皮膚炎並詢問病史，大多可以立刻分辨是不是春夏季好發的毛毛蟲皮膚炎。

柯醫師指出，蝴蝶、蛾類的毛毛蟲，除了直接掉在身上可能誘發皮膚過敏之外，即使是毛毛蟲的細毛被風吹拂到身上，也會引發接觸皮膚炎，讓患者常以為自己生了怪病。

●與被蚊子咬的「紅豆冰」不同 毛毛蟲皮膚炎長這樣

醫師指出，毛毛蟲皮膚炎的紅疹多分佈在脖子、腋下、四肢內側、腰部及足部。且與蚊子叮咬後單獨形成紅腫包不同的是：毛毛蟲皮膚炎的疹子，若是毛毛蟲爬過皮膚，病灶就會呈現線狀；若是細毛，就會讓皮膚紅疹散佈成一大片。

以去年在澎湖發生的「怪病」為例，當時短短3天有近千例不明原因的接觸性皮膚炎，病患身上一顆顆小紅疹搔癢難耐，引爆大恐慌，當地衛生局疫調後，確認是「黃毒蛾」的毛蟲造成，因肉眼看不到的幼蟲刺毛四處飄散惹的禍。

那時病患大多身上出現大面積小紅疹，分布在後頸、脖子、手臂、後背等皮膚，整日發癢、發熱等症狀，病患忍不住搔癢抓破皮還流出汁液，造成人心惶惶。

澎湖上千人集體感染接觸性皮膚炎，真凶找到了！就是黃毒蛾毛毛蟲。（圖/本報系資料照片 陳可文攝）

●毛毛蟲皮膚炎嚴重恐誘發氣喘 野外返家洗澡能防護

皮膚科醫師提醒，在毛毛蟲皮膚炎發病時，可能還會誘發結膜炎、噁心、嘔吐、蕁麻疹、血管性水腫，嚴重者甚至會有氣喘、疲倦及輕微發燒等症狀。

醫師強調，當下看到有蟲在身上時，不管哪種蟲類，最好養成不要直接用手接觸或拍打的習慣，以物體隔絕輕輕揮開，並且最好能盡快沖洗皮膚。

但除非當下有看到毛毛蟲掉在身上，否則很難覺察身上皮膚已被細毛沾附。最好的防治之道，就是回到家後就洗澡。另外，毛蟲細毛也可能依附在衣服上或是從布料孔洞或衣袖刺進皮膚，專家也建議能換洗衣物，或是用膠帶黏除細毛，否則再接觸到，依舊可能再誘發。