長興(1717)自結2022年3月份稅前盈餘6.24億元，創下單月歷史新高，分別較上月及去年同期成長314.08％、47.81％，每股稅前盈餘0.5元；累計1-3月稅前盈餘11.37億元，年增7.43％，亦為歷年同期新高表現，每股稅前盈餘0.92元。

因大陸地區疫情防控，4月份合成樹脂部分產能受昆山地區停工影響，但公司已透過跨區產能調配支應客戶需求，並降低對營收衝擊；電子材料、特用材料產能不受疫情影響，受華東地區運輸困難及部分客戶停工減少出貨，但整體影響程度不高。

國內疫情升溫，長興除了原有的抗原快篩試劑外，家用抗原快篩試劑也於4月18日通過TFDA專案製造核准（EUA），透過長興汐止QMS廠醫材品質管理系統下生產，預計5月即可出貨家用快篩試劑，供應市場需求。

長興受惠營收規模擴增、產品組合及成本管控得宜，提升獲利表現，長興3月份營業利益5.83億元、稅前盈餘6.24億元，分別較去年同期成長29.42％、47.81％，並雙雙創下歷史新高。合成樹脂營收顯著增加，且因成本適當轉嫁，獲利貢獻提升。特用材料營收續創新高，且因高毛利產品占比增加，帶動獲利成長；電子材料方面，乾膜光阻出貨則維持平穩。