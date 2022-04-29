台北市議員接連染疫，昨篩檢車進入台北市議會進行大規模PCR採檢，昨共採檢464人，有458人陰性、6人陽性，確診率1.29％，其中台北市議員侯漢廷也確診，今在臉書證實有喉嚨乾啞、略微暈沉症狀，目前累計有5名北市議員確診。

議會昨採檢有6人陽性，包含議員、議員助理、行政人員、施工廠商都中鏢，議會已將有確診者的辦公室等足跡及公共區域清消。

侯漢廷表示，目前喉嚨乾啞，略微暈沉，尚無其他症狀。

侯漢廷說，心中只有愧疚與抱歉，向他近期接觸的每一位親友致歉，「自上周起至採檢前，我已要求我與團隊不參加各式群聚活動，我只在家中、議會、服務處、電視台等地移動，用餐也自主改成外帶至議會用餐，但很抱歉仍無法避免。」

侯漢廷指出，「我已讓團隊休假一天快篩，並停止兩周內的外出活動，如有服務需求一律以電話及網路為主。」

台北市長柯文哲27日才率隊赴新黨黨團爭取支持優先法案，侯漢廷列席，28日侯漢廷也赴議場進行交通部門質詢，新黨議員潘懷宗坐在隔壁、李慶元則坐在前方。

先前台北市議員黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳證實確診，侯漢廷為第5位確診的市議員。