近日疫情持續延燒，家長陷入焦慮，不僅擔心學童到校上課恐面臨染疫風險，亦擔憂停課時學童的照顧問題。對此，國民黨今召開記者會，要求政府應盡快開立學童居隔證明，並協助企業補貼，讓家長能請有薪防疫照顧假；同時，提供單親或弱勢家庭的防疫照顧補貼。

國民黨今召開「防疫監督平台：防疫照顧假領不到薪？家長困境政府聽到了嗎？」記者會，國民黨指出，根據初步估計，現階段恐將有近8萬的家長面臨必須請「防疫照顧假」，在家照顧因疫情停課的孩童，卻無法領薪的困境。

在照顧孩童與維繫生計之間的抉擇壓力，國民黨認為，政府不應該讓家長們獨自承擔，呼籲蔡政府應該提供企業補貼，讓家長們可申請「有薪防疫照顧假」，年輕父母照護孩童時才不會有後顧之憂。

國民黨文傳會29日舉行「防疫監督平台：防疫照顧假領不到薪？家長困境政府聽到了嗎？ 」記者會，國民黨副祕書長王育敏（中）表示，中央有責任維持系統穩定、應說明各藥局每日78份快篩計如何計算、針對年長、與行動不便者統一分配或提供購買。（杜宜諳攝）

國民黨指出，據勞動部今年3月初公布《110年僱用管理及工作場所就業平等概況》的調查，同意員工申請申請「防疫照顧假」者佔84.1％，換言之，即便雇主可不給薪，但仍有15.9％的雇主不願意讓員工請「防疫照顧假」；進一步來看，對於「防疫照顧假」的工資計算方式，以「不發工資」占74.3％最多，「給全薪」占13.4％，「部分給薪」占12.3％。

國民黨表示，近1成6的家長無法請到「防疫照顧假」，代表仍有不少比例的家長會面對配合防疫孩童停課在家卻難以請假照顧的窘境；即便請到了「防疫照顧假」，但高達7成5的家長恐面臨無薪可以領的難處，「一方面是孩子；一方面是生計」，政府不應該將此抉擇的壓力與負擔轉嫁到家長們的身上。

國民黨直言，從109年初疫情蔓延時，國民黨即具體主張政府應給予申請「防疫照顧假」的家長一定比例的薪資，避免勞工不願請、不敢請，以及雇主不准假等情形，達成雇主與家長間之平衡點，以確實落實防疫需求。但蔡政府置若罔聞，立法院審議「新冠肺炎紓困特別條例」時，民進黨立委以多數席次杯葛防疫照顧假及發放津貼明文入法，如今疫情更趨嚴峻，學童停班停課數漸增，導致配合孩童停課政策的家長們必須擔憂請不到假或後續生計問題。

此外，國民黨指出，據教育部截至4月27日統計，採「全校」暫停實體課程，幼兒園118所、國小86校；採「部分班級」暫停實體課程，幼兒園248所、國小 371校。以此進一步估算，約有近8萬家長有請「防疫照顧假」在家照顧孩童的強烈需求，而國內確診數尚未達到高峰，隨著疫情漸趨嚴重，未來受影響的家長勢必會顯著增加，越來越多的家長們必須面臨請假但雇主可能不給薪的難題，顧慮影響收入，陷入工作與家庭照顧的兩難。

國民黨更強調，單親或弱勢家庭面對孩童停課時必須暫停工作在家照顧，必定會遇到更大的困難，政府有責任提供必要的補貼，讓家長們在家照顧小孩無後顧之憂。

因此，國民黨提出3點訴求，呼籲政府提供企業補貼，讓家長可請「有薪防疫照顧假」；提供單親或弱勢家庭的防疫照顧補貼；學童居隔證明盡快開出，讓家長能即時憑據請假。