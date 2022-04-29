台新投信29日表示，REITs屬內需產業，較不受國際影響，受國際戰事及升息影響相對小，又有較佳息收的防禦特性，成為近期資金避風港，吸金力強。

據投信投顧公會統計，3月國內11家投信發行的REITs基金總規模攀升至220億元，較２月規模大增近１成，其中，台新投信REITs基金規模朝百億元邁進，高居第一，3月規模大增逾10億元，為REITs基金「雙冠王」。

對於REITs後市展望，台新北美收益資產證券化基金李文孝指出，俄烏衝突將持續，但對市場影響將淡化，且對擁有豐富天然資源的美國而言，長線反而受惠戰爭，而REITs本身是美國內需產業，較不受國際影響，且美國經濟數據持續正向，就業人數與製造業指數維持高檔，今年美國REITs在經濟持續擴張下，表現將持續正向，多數產業基本面已自疫情後持續反彈，商用不動產正向循環進入第二年，短期震盪後股市仍將往正向發展。

李文孝表示，在原物料價格節節高升下，全球通膨壓力增溫，投資方向因轉向售價具轉嫁能力及資產具增值優勢的產業，則不動產如REITs是抗通膨絕佳的布局利器，因為REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力，此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，也有很多投資人會利用REITs的特性來做為生活中固定現金流的收入，REITs為絕佳的抗通膨資產。據歷史經驗，當通膨大於3%時，美國REITs指數表現明顯優於美股標普500指數。