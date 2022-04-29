昨日本土確診人數破萬例，各地的醫療院所急診擠滿排隊等待篩檢的民眾，醫療粉專《搶救急診室》表示，急診來診人數不斷創歷史天量，但可用的醫護人力比疫情前還要少，且急診是病毒濃度最高的地方，呼籲民眾這段時間要好好照顧自己、避免意外傷害，減少跑急診的機率。

《搶救急診室》今（29）日指出，現在的急診室來診人數不斷創歷史天量，但急診的醫護陸續被隔離，甚至確診，可用的人力比疫情前還要少，再加上急診門口設立篩檢站，應該是病毒濃度最高的地方。

《搶救急診室》說，接下來這時間請民眾好好愛惜自己的身體，尤其要盡量避免意外傷害發生，造成不得已到急診的機率，除了增添意外感染風險外，急診醫護人力已不足以應付平常的被數倍工作量，很難維持原有的醫療品質，感嘆地說「這不是我們願意看到的，但我們完全無能為力」。

事實上，《搶救急診室》已不只一次發文透露急診室來診人數爆天量，昨日就曾發文表示，北部某間中大型醫院急診室，光是單日完診人數就高達1024人，呼籲大家到急診篩檢時，要自律維持社交安全距離，及落實佩戴口罩。