長期失業的江姓男子，與81歲老母同住北市承德路，2021年9日下午1點多，被民眾發現自台北橋上墜河，警方根據留在現場的機車，聯絡江男的兒子進入江男住處，赫見江母倒在客廳地板，口鼻被膠帶纏住，經送醫仍不治，警方查出江男弒母後畏罪輕生，全案依殺人罪移送檢方偵辦。由於江男已死亡，士林地檢署偵結，予以不起訴處分。

警方調查，52歲江男在2021年11月9日中午12點40分離家，1點多自台北橋墜河，橋邊留有拖鞋、機車，警方通知江男的兒子到場，兒子在車廂拿出鑰匙，進入父親住處，赫見奶奶倒臥客廳地板，口鼻被透明膠帶纏住，現場沒有遺書。

江的兒子告訴警方，父親因長期失業，且精神不太好，有服用相關藥物，近日疑病情加重，曾說「乾脆死一死」。加上81歲的奶奶罹患癌症，長期需要治療，父子間平時只會通電話，對於父親、奶奶同時離開，非常意外更無法置信。

警方表示，江母身上沒有外傷，住處門鎖完好，排除他人進入屋內外力因素，警消前日下午進入江家，第一時間拆除江母口鼻膠帶，發現她仍有些許氣息，立即送醫，經搶救仍不幸在9日下午5點多宣告死亡。

雖然警方在拆下的膠帶進行採證後，並未發現江男的指紋，經調閱監視器，發現江男在9日中午時分騎車離開，都沒有人再進出民宅，而江姓男子則騎車前往台北橋方向，不排除是畏罪跳河輕生。

事隔5日，民眾在淡水河發現男浮屍，經送DNA比對，確定為江男，警方也以殺人罪將江男移送檢方偵辦。士林地檢署日前偵結，因江男已死亡，予以不起訴。

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