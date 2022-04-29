台南市長黃偉哲29日突然取消所有行程，連原本預定陪同行政院長蘇貞昌視察「活化學產土地-台南市科學園區發展先導計畫」的行程，也改由副市長趙卿惠出席。外傳黃偉哲因接觸到確診者正居家隔離中，但市府並未回應。

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