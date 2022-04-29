有著188cm高䠷身材男星金宇彬，模特兒出身的他，轉往戲劇圈發展大爆紅，演出過《繼承者們》、《二十》、《任意依戀》等人氣韓劇，不料事業當紅時，金宇彬確診罹患鼻咽癌，而不得不停工專心抗癌，如今睽違6年復出接戲，被娛樂記者爆出當年全因大前輩李秉憲在酒席上的一句提醒，金宇彬才及早發現了自己罹癌的事情。

今年32歲的男神金宇彬，在2015年因合作品牌服飾代言拍攝，而與大自己6歲的申敏兒陷入愛河，沒想到才公開戀情沒多久，噩耗襲來，金宇彬2017年公開了罹患鼻咽癌的消息，隨即全面停工，這期間女友申敏兒不離不棄照料他，2019年11月金宇彬現身金龍獎頒獎典禮，宣布正式回歸演藝圈，但直到今年才正式推出新作品。

如今金宇彬透過綜藝《偶然成為社長2》及戲劇作品《我們的藍調時光》，正式回歸眾人視線中，娛樂記者YouTuber李鎮浩本月27日就開直播爆料，透露金宇彬雖然早在2017年5月就發現自己有莫名流鼻血的狀況，但還年輕的他，並沒把此事放心上，當然也沒去醫院檢查，以為只是工作太多、行程太滿，疲勞所致。

直到一次喝酒聚會，金宇彬在席間又流了鼻血，當天也參加聚會的李秉憲，看後輩這樣，不禁嚴肅跟他建議，該去醫院做個詳細的檢查，隔天金宇彬就照前輩說的去了趟醫院，沒想到因此及早發現鼻咽癌，事實上在2017年他宣布罹癌時，所屬社就曾發聲明，表示金宇彬的癌症因為發現得早，所以能以藥物搭配放射線治療來處理，金宇彬同年底也發文分享心路歷程：「託各位為我加油、祈禱的福，共計3次抗癌治療及35次的放射線治療，都已經順利完成」，之後順利回歸演藝圈。

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