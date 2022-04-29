葵花籽油的短缺問題，引發全球食品業和化妝品業的動盪不安。聯合利華(Unilever)周四表示，該公司已經改變了一些配方，以替代葵花籽油，希望有助於該公司在成本飆升之際，能節約資金。

烏克蘭佔全世界葵花籽油出口的一半左右。葵花籽油是消耗量最大的食用油之一；俄羅斯對烏克蘭持續兩個月的入侵，已阻礙了烏克蘭出口該油。

因此食品製造商正在採取行動，用菜籽油或豆油等替代取代向日葵花油。

聯合利華生產Knorr肉湯、Magnum冰淇淋，和Hellmann's芥末。該公司將食用油視為受影響最大的大宗商品領域。葵花籽油被列為聯合利華部分產品的主要成分，包括Knorr醬和Wall的冰淇淋等。

聯合利華執行長Alan Jope說，由於從烏克蘭進口的葵花籽油供應非常吃緊，公司非常有效地轉向了菜籽油等其它油品。

和食品業一樣，規模達5,000億美元的全球化妝品產業也艱難地應對戰爭帶來的附帶影響。化妝品生產商會使用從穀物和有機甜菜中提取的酒精來製作香料，和使用葵花籽油來製作化妝品；而這些都是來自烏克蘭的主要作物。成分原料供應吃緊，也讓化妝品製造商吃足苦頭。