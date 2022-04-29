陳時中「要怪只能怪病毒」 侯友宜：面對災難不怪任何人

中央居家隔離「3＋4」緊急上路，累死地方政府，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示「要怪只能怪病毒」，新北市長侯友宜今表示，面對災難在這時間更要多關懷、包容，絕對不怪任何人、任何事，同心齊力共同好好做事面對。

新北目前居隔轉型政策尚未獲得中央批准，侯友宜強調「居隔轉型勢在必行」，新北市確診量、居隔量都是全國最高，但他強調，居隔轉型是自我居隔也有限制性條件，不是毫無限制，要求大家從被動管理，變主動自我管理。

侯友宜說，轉換是一定要走的路，讓醫療量能夠守住中重症，同時前端輕症、無症狀也要做好，照護重心轉到居家照護，並擺在中重症，居隔轉型是一定要實行的。

侯友宜說，他也尊重中央審核，這是中央權限，也希望中央多考慮新北狀況不一樣，中央若能快速審核完畢，新北在這波疫情浪頭上，願意先試行，就像當時實施居家照護一樣，先走才有辦法把醫療量能保存完整。

新北昨日啟動線上自填疫調，侯友宜也說，呼籲市民現要慢慢調整步伐，選擇跟病毒共存，就要從被動管理的疫調，慢慢學會自動管理自己，把詳細情況上傳，才能保護到周遭的人，讓他們因為誠實疫調，獲得更多資源的保護。

侯友宜說， 沒有確診者願意自己受的傷害，別人也同樣發生，要用這個心情填疫調，衛生單位就能快速處理，目前大部分都填得很確實，少部分有不正確的，至於沒填的，會做好追蹤管理。