護國神山還是「神」！經濟部智慧財產局今天公布2022年首季智慧財產權趨勢統計，焦點的前十大本國企業專利申請名單，台積電無意外仍是龍頭，但第一季723件，卻創下有發布統計以來單季新高。

2022年首季，我國3種專利(發明、新型、設計)申請合計1萬7498件，較上年同期增加2％。最重要的發明專利上，較去年同期也成長5％，主要來自外國人申請件數增加10％，但本國人申請4697件，則略有減少。

經濟部智慧財產局今天發布首季本外專利申請前十大法人，台積電依舊是本土企業榜首，申請723件，更創下統計以來單季新高。(圖／智慧財產局提供)

值得注意的是，我國企業發明專利申請3745件，較2021年同期小幅下降2％，主要因為中小企業申請件數減少所致，大型企業差不多。

首季本國發明專利申請前十大企業，龍頭仍是台積電，但申請723件，年成長7％，件數創下2012年發布統計以來的季新高，遙遙領先其他公司。二到五名依序為瑞昱、群創、南亞科、友達。不過瑞昱與友達各跌4％與27％，群創及南亞科則同樣以98件，雙雙創下最高紀錄，表現相當亮眼。

前十大外國發明專利申請，仍以美國晶片大廠高通242件最多，成長率則以第9名的英特爾年增914％，大幅超越其他申請人。