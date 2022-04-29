今天在大聯盟場上太空人以3：2險勝遊騎兵，此戰太空人派出39歲老將韋藍德(Justin Verlander)先發投球，本季剛復出的他依舊神勇，繳出7局失1分的超優質表現，成功奪下本季第2勝，目前自責分率僅1.73，看來他的手術相當成功。而這場比賽堪稱投手戰，兩隊合計只敲出8支安打。

Justin Verlander scatters 3 straight curveballs to strikeout Kole Calhounpic.twitter.com/CskFzunX2k — Apollo Media (@ApolloHOU) April 28, 2022

韋藍德此戰與遊騎兵左投馬丁裴瑞茲(Martin Perez)對決，雙方都繳出優質成績，韋藍德7局僅被敲4安打失1分，送出8次三振無保送，7局對方靠高飛犧牲打取分，但韋藍德仍成功解決剩下出局數。裴瑞茲投7局被敲2安打僅失1分，有4次三振沒有保送，同樣在7局被艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)敲安失分。

韋藍德在首局就送上三振，第2局放送2K、第3局1K、第4局1K、第5局2K，第7局再送出最後1K，表現十分完美，他此戰總共上演5局三上三下，僅在第3局被敲1安，第7局遭對手敲出3安。最後除拿下勝投，生涯累積228勝仍是現役投手最多，狀況出色到不行，再拚賽揚獎肯定不是夢。

Kyle Driver!! It's 3-1 Astros. Tucker does the stretch with Gary pic.twitter.com/uV4Mu0Q0GI — Michael Schwab (@michaelschwab13) April 28, 2022

韋藍德經過韌帶置換手術後復出，本季出賽4場奪2勝1敗，26局能飆出28次三振，自責分率1.73、每局被上壘率僅0.69，目前是聯盟最低，完全不像39歲動過大手術球員。4月9日他對天使比賽初登板，繳出5局失1分表現，卻無奈吞敗，16日對水手繳出8局無失分好投拿下首勝，22日對藍鳥6局失3分為本季最慘，但卻沒吞下敗投。