CNN報導，美國駐莫斯科大使蘇利文（John Sullivan）表示，普丁決定入侵烏克蘭的決定將美俄關係「推入深淵」，他指出，目前美俄關係已經到了最糟糕的地步。

蘇利文表示，自戰爭開始以來，在俄羅斯政府嚴格的限制下，他與俄羅斯政府的接觸很少，僅集中在被俄羅斯居留的美國公民以及大使館的運作上。週三時，有一名被拘留的美國公民利德（Trevor Reed）被俄國在換囚行動上被釋放，他之前被指控從事間諜活動。

美國駐莫斯科大使蘇利文（John Sullivan）表示，普丁決定入侵烏克蘭的決定將美俄關係「推入深淵」

關於烏克蘭戰爭，蘇利文表示，只有俄羅斯總統普丁有辦法結束，他說:「這場戰爭由普丁的決定開始，也將由普丁的決定結束。」他補充，美國將確保俄羅斯自烏克蘭的戰略失敗，而非勝利做收。

他還表示，有關俄羅斯可能使用核武的言論最近以「一種極不負責任的方式」升級，但他表示這並不新鮮，因為在戰前就已經收到來自俄國有關美國及北約如果繼續烏克蘭的核武對抗警告。

蘇利文說，美國在核武對抗的態度上已經有所緩和，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）之前才取消了試射洲際飛彈，且已經通知了俄羅斯政府。儘管如此，蘇麗文表示，美國決不會就核武發表不負責的言論。他進一步表示，美絕不會屈服於核訛詐。