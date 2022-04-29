居家隔離中的台南市長黃偉哲出示快篩陰性證明。（黃偉哲提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲29日突然取消所有行程，連原本預定陪同行政院長蘇貞昌視察「活化學產土地-台南市科學園區發展先導計畫」的行程，也改由副市長趙卿惠出席。外傳黃偉哲因接觸到確診者居家隔離中，市府衛生局已證實確有此事，但也表示，目前市長的快篩結果為陰性。

對此，黃偉哲指出，市政及防疫工作他會透過視訊與通訊進行，讓市府運作不斷電，防疫記者會也會照常舉行，至於不能出席的活動則請大家見諒。他還搞笑問說，能不能建議他，居家隔離期間可以做什麼事情？

衛生局表示，台南市有1名確診者28日PCR報告陽性確診，衛生局人員隨即展開疫調作業後，發現黃偉哲27日晚間曾與該名確診者同桌用餐，為確保市政運作，市長自28日晚間10時30分起開始進行居家隔離，目前快篩結果為陰性。

衛生局強調，依照中央流行疫情指揮中心目前對「重點疫調」的定義，同桌用餐者不需匡列居家隔離，但市府以高規格防疫態度謹慎面對，因此市長從昨日晚間10時30分接獲衛生局通知後，便開始進行3＋4居家隔離措施，隔離期間預計至4月30日結束，後續4天為自主防疫。

衛生局還說，中央流行疫情指揮中心4月25日公布實施的「重點疫調」，以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者；密切接觸者包含同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。