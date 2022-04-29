有句諺語叫「人各有命，上天註定」，這句話驗證在了某些人身上，他們天生比別人幸運，即使在生活中很懶，但是他們卻特別的幸福，夫妻恩愛子女孝順，根本是人生勝利組，讓人超級羨慕，下面就來揭曉是哪些星座的女人越懶越幸福吧！

#雙魚女

雙魚女就是懶人有懶福的最佳代表。(圖/觸mii)

雙魚女生性天真浪漫，生來就是當公主的命，她們總是能誤打誤撞地遇上好事情，不愧是被上天眷顧的人！雙魚女非常會撒嬌，只要可憐巴巴地眨眨眼，對另一半說幾句甜言蜜語，基本上對方就會心軟，而且對方甚至還會因為被她們依賴而很有成就感，進而對雙魚女更加疼愛。雙魚女她們的懶，完全就是被愛她們的人給「慣」出來的，雙魚女就是懶人有懶福的最佳代表。

#巨蟹女

巨蟹女的「懶」，其實是一種生活方式。(圖/觸mii)

巨蟹女個性天生愛家又賢慧，是典型的賢妻良母，但她們還是有犯懶的時候，家對於巨蟹女而言，是能治癒、放鬆自己的最佳場所，所以她們會變成小宅女，寧願窩在家享受居家生活，也不願意踏出家門。但是她們的「懶」，其實只是一種生活方式，巨蟹女對待另一半是非常貼心和照顧的，會讓另一半感動到心坎裡，心甘情願為她們付出一切，這種相互信任、依賴關係，簡直幸福感滿滿！

#雙子女

雙子女超級會撒嬌，讓另一半心甘情願付出。(圖/觸mii)

愛美是雙子女的天性，她們很喜歡打扮自己，不過她們出門一趟，家裡很可能會亂的像是被轟炸過一樣！但幸運的是，她們性格單純又可愛，不但情商很高，撒嬌哄人更是沒話說，所以另一半總是會被她們的花言巧語哄的非常開心，甘願為她們做任何事，簡直把雙子女寵上天！這應該就是所謂的「會撒嬌的女人最好命」。