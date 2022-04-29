國人投資布局積極前進海外，推升國內券商複委託業務交易金額持續攀高，2021年交易金額達4.3兆元，年成長13％，連年金額創新高，其中，美國市場吸「金」能力最強，2021年交易金額3.3兆元，於全部市場中位居第一名，比重達77％。

國泰金(2882)旗下國泰證券表示，由於台股與美股高度連結，為協助投資人扎穩「錢」進美股的穩固基礎，國泰證券從美股ETF入手，於樹精靈App建置國泰精選美股ETF專區，藉由ETF一籃子股票風險分散的特質，鼓勵投資人長期投資參與美國市場成長潛力，進而達到資產穩健成長的理想財務目標。

國泰證券鼓勵投資人前進美股ETF，著眼於美股ETF四大優點：

1.「多樣化與汰弱留強」：投資人可針對自己喜好的領域進行挑選，例如連結指數涉及各個國家、市場、產業等，透過大趨勢與市場脈絡進行投資標的篩選，而汰弱留強的特性，使指數編製公司會淘汰不符合資格的公司，異動時ETF通常也會調整跟進，省去大量的選股研究時間。

2.「交易方便與成本低廉」：ETF交易方式及規則，與股票完全相同，且由於管理策略是追蹤指數報酬，所持有的股份都以指數包含的成分股為基準，大幅節省研究分析的費用及時間成本，此外，其投資策略不像主動式管理基金需要頻繁進出，交易成本自然降低許多。

3.「分散投資」：ETF採取被動式投資組合管理，一般來說，持股數較主動型管理的基金多，因此較不易被個別公司影響績效，有助於降低個股所帶來的風險。

4.「流動性」：美股三大交易所NYSE、NASDAQ及AMEX，其匯聚全球投資者目光，成交量能及流動的疑慮相對較低。

國泰證券表示，公司積極布建完善的美股基礎建設，不僅提供「美股盤中即時報價」服務，讓投資人不再與美股即時行情脫鉤；並且突破限制採「均一價」計價方式，不論交易金額大小，「固定手續費」拉近小資族與美股的距離不再遙遠；更透過專業團隊於樹精靈App所建置的「國泰精選美股ETF專區」，協助投資人省去曠日廢時冗長的跨平台資料蒐集工夫，投資美股ETF更有效率，同時提供「每日美股庫存電子報」，包含個股、ETF及特別股，協助投資人掌握庫存的重大訊息。

國泰證券指出，美股匯集全球投資人的焦點目光，而其ETF類別不僅多元更兼具全方位，有指數型ETF直接追蹤美股四大指數、單一國家指數或區域型，有依產業別進行布局的ETF，不論科技業、傳產業，甚至是未來趨勢等，都能在美股ETF進行挑選，規畫出符合自己投資屬性與目標的投資計畫。