彰銀(2801)統籌主辦世紀鋼(9958)旗下世紀樺欣風能42億元聯合授信案，28日由彰銀董事長凌忠嫄代表銀行團，與世紀鋼董事長賴文祥簽訂聯合授信合約。資金用途為支應興建廠房、購置機器設備所需資金、充實中期營運及購料週轉金。

此案由彰銀擔任管理銀行，聯貸銀行團成員包括臺銀、臺企銀、土銀、合庫、一銀、華銀及兆豐銀，八大公股全員到齊踴躍參貸、超額認購達170％，最終以42億元結案，充分顯示銀行團對世紀鋼集團營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

彰銀指出，此案為國內聯貸市場首例結合行政院核定「國家融資保證機制」及經濟部「中小企業加速投資台灣行動方案」，同時創新聯貸案融資結構規畫，並協助中小企業取得資金，將協助世紀樺欣於台中港離岸風電產業園區建置新廠、購置相關設備。

世紀樺欣已與丹麥Welcon風機塔筒製造大廠技術合作，未來將製造離岸風機塔筒（Wind Tower）、水下基樁（Pin Pile）與管架式水下基礎之組件小管徑鋼管（Pipe），強化世紀鋼集團離岸風機鋼構件上下游布局，構建台灣本土風機供應鏈，全力支持政府再生能源政策。

彰銀近年持續拓展綠色能源業務及積極實踐永續發展，除對離岸風力發電、再生能源、綠能科技等相關產業提供貸款以響應綠色金融外，並已簽署加入「赤道原則」協會，建立相關控管機制及流程，力求落實環境保護與社會關懷。

同時，彰銀亦積極響應政策，與輸銀國家融資保證中心保持密切業務合作，共同推動綠能與重大公共建設授信。彰銀表示，未來將持續致力把永續概念納入營業活動，精進環境（E）、社會（S）與治理（G）各面向作為，奠定永續經營的服務模式。