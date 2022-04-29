大陸國家衛生健康委副主任李斌29日出席大陸國務院新聞辦記者會，就疫情防控情形方面指出，當前大陸已經進入到了全方位綜合防控、科學精準「動態清零」的第四個階段。針對Omicron變異株傳染性強、傳播速度快、無症狀感染者比例高，隱匿性傳播強等特點，總結各地防控經驗，不斷完善防控的各項措施。

李斌介紹，要在防控措施上明確主攻方向，分清防控措施的優先次序，以空間換時間，把社區防控擺在重要位置，第一時間把風險人群控制在管控範圍內，陽性感染者應治盡治，密切接觸者應隔盡隔，盡可能對次密接進行集中隔離，力爭最短時間阻斷疫情傳播的鏈條，並推進抗原＋核酸篩查，以最快的速度發現感染者。

此外，在疫情處置的組織管理上要更加協同高效，以快治快，以集中統籌為原則，確保核酸檢測、流調、隔離轉運、社區管控等各環節協調聯動，最大程度壓縮初篩陽性到完成轉運的時間。

李斌也說明，大陸新冠疫情防控的第一階段為突發疫情應急圍堵階段，用了三個月左右的時間取得武漢保衛；第二階段是常態化防控的探索，以核酸檢測為中心來擴大預防，用兩到三個潛伏期來控制住疫情。

第三階段則為全鏈條精準防控、「動態清零」階段，立足抓早、抓小、抓基礎，充分利用疫情發生後黃金24小時，力爭在一個潛伏期左右控制住疫情。