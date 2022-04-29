北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）要求人民軍「在各方面加強軍力以殲滅敵人」。與此同時，新衛星影像顯示，北韓動作頻頻，可能準備第7度核試。

路透社報導，金正恩25日在紀念北韓人民革命軍建軍90週年閱兵式上，與軍隊、國家媒體廣播公司及其他相關人員拍照時發表上述談話。

這場閱兵式展示北韓數種最新飛彈，包括最大型洲際彈道飛彈火星-17型（Hwasong-17），以及一款最近剛試射的極音速飛彈。

官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在拍照活動上訓勉軍隊，這場閱兵式展現了「我國武裝部隊的現代性、英勇與積極發展，以及他們無與倫比的軍事和技術優勢」。

北韓自稱反對戰爭，還說發展武器是為了自衛，但金正恩25日在閱兵式上表示，北韓核武的使命不僅是嚇阻戰爭，還包括捍衛國家的「根本利益」。

北韓上月恢復試射其最大型洲際彈道飛彈，有跡象顯示，北韓可能很快會測試核武，將是2017年以來首次核試。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）昨天在報告中說：「目前的衛星影像顯示，準備工作進展順利，不應被視為微不足道的活動。」

分析家和南韓及美國官員先前說，北韓似乎讓豐溪里（Punggye-ri）核子試驗場3號坑道恢復運作。北韓曾在這座核子試驗場進行6次為外界所知的地下核子試爆，2018年在與美國及南韓進行非核化會談之際關閉此處。

金正恩後來表示，北韓不再受到暫停核試承諾的約束；但北韓未曾就相關作業置評或證實行動目的。

戰略暨國際研究中心說，25日商業衛星影像顯示，3號坑道新入口外有新建築工事、木材搬運及設備和補給品增加跡象。

報告說：「第7次核試日期無疑全看金正恩個人決定。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110429